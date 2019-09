Apple apresenta iPhone 11 com câmera dupla e novas opções de cores

São Paulo – A Apple anunciou nesta terça-feira (10) o iPhone 11. O aparelho tem tela de 6,1 polegadas, câmera dupla, sensor de reconhecimento facial para desbloqueio de tela e novas opções de cores. O smartphone substitui o iPhone Xr, do ano passado, e promete uma hora a mais de duração de bateria do que em seu antecessor.

O iPhone 11 conta com um sistema de som que é emitido de diferentes pontos para passar a sensação de áudio imersivo.

Sua câmera dupla oferece ângulo de captura ultrawide, como o de uma câmera de ação GoPro, e um zoom óptico de 2x para retratos. A ideia é permitir fotos amplas ou mais fechadas, conforme for a necessidade do usuário no momento da captura da foto.

Veja abaixo, na imagem, as novas opções de cores do iPhone 11.

A câmera conta com um novo modo noturno para melhorar a iluminação das imagens em ambientes pouco iluminados.

Por dentro, o iPhone 11 conta com o novo processador da Apple chamado A13 e um chip de processamento gráfico (para games) que a empresa americana promete ser o melhor em um smartphone atualmente.

O dispositivo da Apple chega também com um novo modo de selfies em câmera lenta (basicamente, vídeos) que poderão ser feitas apenas com os novos iPhones 11.

O preço sugerido do aparelho é de 699 dólares.