Apple anuncia preços do iPhone Xs, Xs Max e Xr no Brasil

São Paulo – A Apple anunciou nesta terça-feira (30) os preços dos novos iPhones Xs, Xs Max e Xr no Brasil. Em sua loja online oficial, o modelo mais barato é o Xr, que sai por 5.199 reais. A edição mais cara é do iPhone Xs Max, com 512 GB de armazenamento, que custa 9.999 reais.

Os preços dos aparelhos superam as expectativas de especialistas de mercado. Ainda não há data definida para o início das vendas, mas a imprensa nacional especializada aponta a data de 9 de novembro, sexta-feira da semana que vem, como o dia do lançamento dos produtos no mercado nacional.

O iPhone Xr está disponível na edição Product RED, que, além de vermelha, tem parte do valor de venda revertido em doação para o fundo global de combate à AIDS/HIV.

No ano passado, a versão mais cara do iPhone X custava 7.799 reais. Em setembro deste ano, a Apple deixou de vender o produto na sua loja online.

Confira os preços dos novos iPhones Xs, Xs Max e Xr nas tabelas a seguir.

Modelo 64 GB 256 GB 512 GB iPhone Xs R$ 7.299 R$ 8.099 R$ 9.299 iPhone Xs Max R$ 7.999 R$ 8.799 R$ 9.999