Apple anuncia novos recursos para iPhones com iOS 13

São Paulo – A Apple anunciou as principais novidades que chegarão aos iPhones e iPads ainda neste ano. O principal recurso será o modo escuro, que deixará o visual do sistema mais sóbrio e emitineo menos luz aos olhos dos usuários.

Confira a seguir os recursos que chegarão aos dispositivos da Apple no segundo semestre de 2019. Vale lembrar que, por ora, apenas versões de desenvolvedores contam atualmente com as novas funcionalidades.

Modo noturno

Para o aspecto visual, o novo sistema trás a opção de utilizar o modo noturno. Apesar dessa ferramenta existir desde a transição do iOS 6 para o 7, é somente com o iOS 13 que o usuário poderá visualizar a tela inicial, os principais aplicativos e as notificações com uma exibição noturna, como demonstra o vídeo abaixo:

Lembretes

Com a chegada do novo sistema, chegará também um novo design para o aplicativo Lembretes. Com a adição de divisões como “Hoje”, “Agendado”, “Sinalizado” e “Tudo”, o usuário tem uma visualização melhor de suas tarefas.

Além disso, a Apple também está integrando inteligência artificial com o aplicativo. O aplicativo passará a sugerir ao usuário uma data na qual ele deseja ser lembrado da tarefa. O novo Lembretes também não terá mais a aparência de um caderno.

Privacidade

A empresa informou que, ao baixar novos aplicativos, o usuário terá a opção de habilitar o serviço de localização “apenas desta vez”, sem que permaneça sendo rastreado pelo aplicativo toda vez que o abrir.

Além disso, a Apple também lançará um recurso chamado “Entrar com a Apple”, que facilitará o login nos aplicativos e serviços. Esse recurso vem acompanhado do login por Face ID.

Caso o usuário não deseje disponibilizar o seu real endereço de e-mail para cada aplicativo, ele poderá criar novos endereços na hora, e conectá-los ao endereço principal. Com essa mudança, os aplicativos são impedidos de enviarem spam e acessarem as informações pessoais do indivíduo.

Novas formas de edição de foto e vídeo

O sistema atual, iOS 12, já permite que os usuários realizem edições em suas fotos diretamente do aplicativo. Agora, essa função também estará disponível para os vídeos gravados pelo dispositivo.

As ferramentas de edição já utilizadas para as fotos – como saturação, contraste, sombras e brilho – serão disponibilizadas para a edição de vídeo, além da ferramenta de rotação – algo que é muito antecipado e pedido pelos clientes.

Memoji como foto de perfil

Lançados paralelamente ao iPhone X, os memojis – antes chamados de animojis – são animações criadas a partir do reconhecimento facial e que acompanham os movimentos/falas do usuário.

Antes utilizados apenas dentro do aplicativo de mensagens próprio da Apple, o iMessage, agora também será possível utilizar a animação como figurinha em outros aplicativos, como o Mail – da própria companhia – e o WeChat, desenvolvido por outra empresa.

Outra novidade é que, assimilando-se ao Facebook Messenger e ao WhatsApp, o iMessage permitirá que os usuários utilizem fotos de perfil – e até os Memojis – em sua conta.

Com a chegada do iOS 13, também chegarão novos estilos para as animações. Veja abaixo:

Outras atualizações

Apesar das mudanças citadas acima terem sido as mais destacadas no evento, as atualizações não pararam por aí. A Apple também anunciou que irá repaginar alguns de seus principais aplicativos, como Mail, Safari e Notas. A alteração mais relevante é que o usuário poderá ver suas notas lado a lado, como uma galeria.

O iOS 13 estará disponível para os dispositivos superiores ao iPhone 6s, o incluindo na lista. A mudança chegará ao público no segundo semestre.