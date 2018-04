Apple anuncia nova cor de iPhone 8 e iPhone 8 Plus

São Paulo – A Apple anunciou uma nova cor para o iPhone 8 e para a sua versão com tela maior, chamada iPhone 8 Plus. Assim como fez no ano passado com o iPhone 7, a empresa traz agora uma versão vermelha dos aparelhos.

A nova opção de cor chega por meio de uma parceria entre a Apple e a (RED), uma organização que faz campanhas para combater HIV e AIDS na África.

A aliança entre a (RED) e a Apple data de 2006 e, desde então, mais de 160 milhões de dólares foram doados para o Fundo Global de Luta contra Aids, Tuberculose e Malária. Com isso, a empresa é sua maior doadora.

Os iPhones 8 na cor vermelha entrarão na fase de pré-venda na próxima terça-feira (10) e começarão a ser entregues na próxima sexta-feira. Os preços, nos Estados Unidos, partem de 699 dólares para o iPhone 8 e de 799 dólares para o iPhone 8 Plus. Ambos têm capacidade de armazenamento de 64 gigabytes e versões com mais memória saem mais caras.

No Brasil, a linha iPhone 8 Product(RED) Edition custará 3.999 reais, no caso do iPhone 8, e 4.599 reais, no caso do iPhone 8 Plus. A data de pré-venda americana também se aplica ao nosso mercado.

Com a adição da cor vermelha a seu portfólio, a linha iPhone 8 agora conta com quatro opções de visual. As demais cores disponíveis são cinza espacial, dourado e prata.

Apesar de o iPhone X não ter ganhado uma edição especial, uma capa será vendida nos Estados Unidos, com preço sugerido de 99 dólares. Esse produto também tem parceria com a Product(RED).