Apple anuncia iPhone 11 Pro e Pro Max com câmera tripla

São Paulo – Instantes depois de anunciar o sucessor do iPhone XR, a Apple anunciou seus novos smartphones iPhone 11 Pro e Pro Max. Os aparelhos assumem os postos de mais sofisticados da empresa americana, tomando os lugares do iPhone XS e do XS Max, respectivamente.

Pela primeira vez, a Apple traz um sistema de câmera traseira tripla. Todas têm 12 megapixels de resolução. A diferença está no ângulo de captura. Um delas é ampla como uma GoPro, com 120 graus de captura. As demais são similares às que vinham nos iPhones XS do ano passado, com ângulos de captura tradicionais e para retratos.

Os aparelhos contam com um carregador que promete ser mais rápido do que os anteriores para recarregar a bateria dos aparelhos. O carregador é de 18W, um avanço para o iPhone, mas algo que já existia nos smartphones Android há anos.

O iPhone 11 Pro terá preço sugerido de 999 dólares e o iPhone 11 Pro Max custará 1.099 dólares. Eles chegarão aos Estados Unidos a partir de 20 de setembro. Outros mercados devem receber os produtos até o fim do ano. Ainda não há previsão de lançamento no mercado brasileiro.