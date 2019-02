Apple anuncia Facepalm e mais 71 novos emojis. Confira

São Paulo – 2016 está quase acabando (aleluia), mas ainda vai dar tempo de responder às besteiras que você recebe nos grupos do Whatsapp no maior estilo: com emojis de facepalm – aquele tapão na própria testa que a gente dá, quase involuntariamente, quando ouve uma abobrinha:

Novos emojis da Apple Novos emojis da Apple

Finalmente, a Apple percebeu que esses emojis são indispensáveis para manter uma boa conversa na internet. E não tem só o facepalm de novidade: a companhia anunciou que vai lançar outras 71 carinhas – que incluem um coração preto (para as góticas suaves), uma carinha rolando de rir, um hangloose e até uma selfie:

As comidas também serão atualizadas – vamos ganhar burritos, um pepino, bacon e panquecas -, assim como as profissões que retratarão cientistas, professores, chefes de cozinha e até astronautas (todas, como o Google já tinha proposto, sem distinção de gênero).

A Apple também prometeu alterar a aparência de todos os emojis que já existem, tornando-os um pouco mais realistas (pra quê se eles são tão pequenos? A gente também não sabe). Embora a companhia tenha anunciado em junho que as 72 novas carinhas fariam parte do próximo pacote do iOS, até agora, não havia nem sinal delas. Isso porque o processo de escolha dos novos emojis é complicado, e leva um bom tempo da criação das carinhas até sua instalação no iOS. Por enquanto, a Apple não fixou uma data para a estreia dos novos emojis, mas disse que até o fim de novembro a coisa deve andar. Vamos esperar – mas, enquanto isso, confira a lista completa dos novos emojis aqui.

Texto publicado originalmente no site da Superinteressante.