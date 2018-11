Apple ajusta preços de aplicativos para iPhones e iPads

São Paulo – A Apple aumentou os preços dos seus aplicativos para iPhones e iPads. É a primeira vez que a empresa toma tal medida desde que começou a cobrança em reais no Brasil, em vez de dólar.

O preço em real equivalente a 99 centavos de dólar agora é de 3,90 reais. Um aplicativo de 20 dólares passou a custar 74,90 reais (antes, o preço era de 64,90 reais).

Os valores cobrados por filmes, músicas e livros no iTunes permanece sem alterações até o momento. O preço do armazenamento na nuvem do serviço iCloud, usado para guardar fotos, vídeos e apps, também segue inalterado.