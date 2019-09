Apple agora tem um serviço de jogos com mais de 100 opções

São Paulo – Nesta terça-feira, a Apple realiza seu evento anual no Steve Jobs Theatre, na Califórnia, para apresentar novos produtos ao público. Entre as novidades, a companhia apresentou mais detalhes sobre o Apple Arcade, seu novo serviço de jogos digitais que estará disponível a partir do dia 19 de setembro.

Em parceria com grandes desenvolvedores de jogos eletrônicos, como a japonesa Konami, a estadunidense Annapurna Interactive e a japonesa Capcom – responsável por Street Fighter e Resident Evil -, a Apple lançará um serviço pago com jogos exclusivos. Tim Cook, presidente da Apple, apresentou o serviço no palco e disse que a tecnologia foi desenvolvida para servir aos seres humanos. “Dê às pessoas ferramentas maravilhosas, e elas farão coisas maravilhosas”, disse Cook.

A primeira companhia a apresentar seu jogo exclusivo para o sistema da Apple foi a desenvolvedora Konami. Benjamin Kinney, o gerente de marca, introduziu uma nova versão do clássico Frogger, com novas ferramentas e estilos de roupa. Alguns dos novos obstáculos também foram apresentados, e a versão demo do jogo estava sendo exibida em um iPad. Segundo a Apple, o serviço estará disponível para usuários de iPhone, Mac e iPad.

Confira abaixo uma representação do jogo:

Logo após, Peter Fabiano, produtor da Capcom, subiu ao palco para apresentar o jogo Shinsekai: Into the Depths. O game apresenta o último sobrevivente da humanidade e é todo embaixo d’água, e foram utilizados sons e efeitos retirados do fundo dos mares para parecer mais autêntico. Confira, abaixo, uma versão do jogo, que estava sendo apresentada também em um iPad:

Por último, foi a vez da Annapurna Interactive, subsidiária da produtora Annapurna Pictures destinada para desenvolver jogos, apresentar o seu jogo exclusivo. Sayonara Wild Hearts é como um “videoclipe jogável”, segundo a produtora Kelsey Hansen. A protagonista do videogame possui o objetivo de conquistar uma parte de seu coração, passando por diversos obstáculos, e traz um design neon com músicas pop ao fundo. Confira abaixo uma imagem do jogo:

O Apple Arcade estará disponível para mais de 150 países a partir do dia de seu lançamento – no dia 19 de setembro. O serviço contará, no primeiro dia, com 100 novos jogos em seu catálogo. O preço inicial será, em dólares, 4,99 por mês (20,50 reais, em conversão direta) e poderá ser utilizado por toda a família a partir de uma única assinatura – o primeiro mês será gratuito.