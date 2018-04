App usa HQs para facilitar aprendizado de idiomas

São Paulo – Um app recém-chegado ao Brasil promete facilitar o aprendizado ou treino de um idioma. Para isso, ele usa um método pouco convencional: a leitura de histórias em quadrinhos.

Os idiomas disponíveis na LingoZing são: inglês, francês, português, espanhol e italiano. Aqui no Brasil, a parceria da startup é com a Mauricio de Sousa Produções, que publica as histórias da Turma da Mônica.

É claro que essa não é a única opção. O app também conta com histórias de outras temáticas, com materiais de heróis, entre outros.

“Estamos muito felizes por agora poder ajudar os brasileiros a aprender novos idiomas, usando recursos interativos”, diz, em comunicado, Mônica Sousa, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções.

O usuário ainda pode refinar o aprendizado de acordo com idioma, nível de prática, idade, gênero das HQs, entre outras opções. Para quem quer deixar filhos pequenos praticarem, existe a opção de controle parental para maior segurança e tranquilidade.

Um estudo realizado por um pesquisador diretamente relacionada à LingoZing mostra que o aprendizado por meio de quadrinhos é altamente eficaz.

“Como já mencionado, a combinação do texto com a imagem é muito forte nas histórias em quadrinhos porque elas conectam a linguagem com um contexto ilustrado. Incorporar a linguagem num contexto proporciona sugestões implícitas importantes para o seu uso, e reforçam o aprendizado”, afirma o estudo conduzido pelo doutor Neil Cohn.

O LingoZing está disponível para download para smartphones e tablets Android, assim como para iPhone e iPad. O app é grátis, mas tem compras internas.