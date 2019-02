App reorganiza o Android com base na localização e horário

São Paulo – Em 2013, a startup Aviate lançou um teste fechado do aplicativo que oferece uma experiência de uso diferente para donos de smartphones com sistema Android: os aplicativos aparecem na tela inicial de acordo com geolocalização e horário do dia.

Após ter sido comprada pelo Yahoo no início deste ano, por um valor não revelado, a companhia lançou oficialmente o app Aviate Laucher, no final de junho.

INFO conversou com Mark Daiss, gerente de produto da divisão do Aviate, no Yahoo, além de ser um dos criadores do aplicativo.

INFO: Como a experiência de uso do Aviate é benéfica ao usuário?



Mark Daiss: De muitas formas. O Aviate sugere aplicativos com base na sua localização, bem como automatiza atividades, como colocar seu smartphone no modo silencioso quando você chega ao trabalho. Além dos aplicativos que você já tem no seu smartphone, o Aviate vai sugerir outros com base no seu uso. Nosso algoritmo de recomendações aprende com o usuário, portanto, nossa comunidade está ajudando bastante a fortalecer esse sistema de sugestões.

O aplicativo ajuda a simplificar o dia a dia. Quando você acorda, há o ícone de um sol nascente que leva a informações úteis para o período da manhã. Você pode ler notícias, ver a previsão do tempo ou obter um atalho que abre o aplicativo de mapas com as coordenadas GPS que me levam ao trabalho. Notamos que o upgrade desde que a Apple lançou o iPhone, em 2007, ainda não aconteceu. Acreditamos que uma forma de inovar é levar os aplicativos para a tela inicial do smartphone.

INFO: A Nokia anunciou recentemente um aplicativo semelhante ao Aviate. Você acredita que a empresa tenha, de alguma forma, inspirado essa iniciativa?

Mark Daiss: Acredito que sim. É uma abordagem interessante, vemos muitas outras pessoas seguindo o mesmo caminho desde que lançamos nosso app em outubro do ano passado. Mas nós acabamos de sair da fase beta e ainda temos muito a melhorar nos próximos anos.

INFO: O Yahoo tem poucas iniciativas mobile. Há alguma ambição de transformar o Aviate em um sistema operacional separado do Android?

Mark Daiss: No momento, nos dedicamos à personalização da tela inicial, não vamos para a camada de sistema operacional. Mantemos o foco em descobrir como oferecer o conteúdo adequado e no momento apropriado ao usuário de smartphone com sistema Android. Realizamos esse trabalho junto aos desenvolvedores de aplicativos para esse OS. Mas podemos explorar outras opções no futuro.

INFO: Durante quanto tempo o Aviate ficou em fase de teste aberto? Você poderia informar quantos usuários o Aviate tem atualmente?

Mark Daiss: Nove meses, desde outubro de 2013. Não podemos revelar números.

INFO: Há intenção de levar o Aviate para outros sistemas móveis?

Mark Daiss: No curto prazo, nos dedicaremos ao Android. Outras plataformas serão exploradas, já que nossa missão é conectar as pessoas e oferecer conteúdos úteis. Essa ideia se estende para qualquer plataforma.

INFO: Então, falando em Android, podemos esperar por uma versão do Aviate para relógios com Android Wear, versão do sistema móvel do Google adaptada para vestíveis?

Mark Daiss: O Android Wear é incrível e acredito que ele ofereça uma oportunidade, mas, no momento, vamos ficar só com o Android para smartphones e tablets. Muitas coisas interessantes vão surgir para os relógios e o Aviate pode explorar algo nesse segmento.

Há alguma previsão de traduzir o Aviate para português?



Mark Daiss: Sim, eu, particularmente, amo o Brasil. Nosso app está apenas em inglês atualmente, mas vamos expandi-lo com tradução para outros idiomas. Algo curioso é que mais de 50% dos nossos usuários são de fora dos Estados Unidos. Isso é surpreendente de uma forma boa. A tela inicial não temos muitas palavras, então devemos fazer a tradução em breve.