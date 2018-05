App que analisa conta bancária e ajuda a economizar ganha nova versão

São Paulo – O aplicativo GuiaBolso ganhou uma nova versão nesta terça-feira (22) e agora, além de preencher automaticamente seu sistema de gerenciamento de gastos, ele pode dar dicas para ajudar você a economizar e a atingir metas financeiras.

Com acesso de visualização à sua conta bancária, concedido por você no ato do cadastro, o aplicativo passará a mostrar quanto será economizado se as estimativas de gastos forem atingidas. Também é possível estabelecer metas, como economizar 10 mil reais até o fim do ano, e você verá tudo isso na tela inicial do aplicativo para Android.

Além do visual mais limpo e atualizado do que antes, o GuiaBolso oferece agora acesso aos históricos de gastos, o que a empresa diz que era um dos principais pedidos dos usuários. A ideia do recurso é facilitar o entendimento do comportamento financeiro dos últimos meses. O app mostra históricos de renda e uma visão segmentada por categorias.

As estimativas de gastos também mudaram. Não é mais preciso estabelecer metas para cada categoria. Isso ainda pode ser feito, se o usuário quiser, mas a novidade é a possibilidade de inserir um valor total de gastos previstos para o mês.

Parte da monetização do aplicativo acontece por meio da Just, uma empresa de empréstimos que oferece crédito aos usuários por meio do próprio app do GuiaBolso.

Vale notar que o Nubank também anunciou hoje uma reformulação do seu aplicativo para smartphones Android e iPhones.