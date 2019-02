App lança concurso para tornar famoso o primeiro que morrer

São Paulo – O app para Facebook If I Die cumpre uma tarefa um tanto delicada: permite salvar mensagens para serem enviadas para os contatos de um usuário após sua morte.

Porém agora, para promover o produto, a startup Willook, criadora do serviço, decidiu criar uma campanha de marketing um tanto inusitada, e lançou um concurso para tornar famoso o seu primeiro usuário que passar desta para melhor.

Assim, o primeiro cliente participante do concurso que morrer terá sua mensagem compartilhada com todos os usuários do serviço, além de ela ser replicada em outros canais, como o YouTube e em blogs.

Segundo a Willook, o objetivo da campanha é permitir que o usuário atinja a fama e deixe seu legado para milhões de pessoas – mesmo que ainda morto.

Para quem não deseja ficar famoso após a morte, mas gostaria de compartilhar um adeus, o app permite registrar dois tipos de mensagens: em texto ou em vídeo.

Também é possível programar a publicação de uma única mensagem em seu mural ou agendar uma série delas. Usuários premium podem deixar mensagens personalizadas para amigos específicos.

Para ativar o envio das mensagens, basta que três amigos, pré-selecionados pelo cliente, confirmem seu falecimento no app.

Segundo a Willook, 200 mil pessoas utilizam o app em 42 países diferentes.