App faz delivery de figurinhas da Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2018 só começa no dia 14 de junho, mas o álbum de figurinhas oficial da competição já virou febre para parte da população deste país. A busca pelas imagens dos craques do futebol é tamanha que algumas bancas não conseguem acompanhar a demanda.

Para facilitar a vida de quem coleciona as figuras, o James Delivery, aplicativo que oferece um serviço personalizado de entregas, aproveitou o “ensejo” para lançar um delivery exclusivo de álbuns e figurinhas oficiais da Copa.

O serviço está disponível apenas nas cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Balneário Camboriú (SC).

Quem quiser adquirir os álbuns e figurinhas e receber onde estiver, basta baixar o app disponível nas plataformas Android e iOS, e escolher a categoria “Copa”. Nela é possível escolher uma das três opções: “Álbum Capa Dura + 60 figurinhas”; o “Álbum da Copa 2018”, e “Figurinha”, onde é possível comprar entre 1 e 40 pacotes.

Dependendo da localidade existe uma taxa de entrega conformativa.