App do Nubank ganha integração com agenda para facilitar transferências

São Paulo – O aplicativo da fintech brasileira Nubank ganha nesta semana integração com os contatos da agenda do seu smartphone Android ou iPhone. A novidade chega para facilitar transações entre amigos na conta digital da empresa, a NuConta.

Como o número de celular é algo que a companhia pede no cadastro, ela já possui os números associados às contas dos clientes, o que dispensa a necessidade de pedir os dados dos seus amigos para fazer transferências. Com a nova integração com a agenda, as pessoas podem selecionar um contato na agenda e fazer uma transferência rapidamente por meio da NuConta.

Quem não quiser ter sua NuConta disponível para receber transferências com base no número de celular poderá desabilitar essa função no menu de configurações do aplicativo. A opção associada a esse novo recurso é um status da NuConta, que pode ser alterado para visível ou invisível. Apenas os dados da conta digital são exibidos para as pessoas que têm seu o número na agenda. De acordo com a empresa, por padrão, os dados não serão compartilhados como públicos, eles estarão privados.

O Nubank diz que a integração com a agenda será oferecido a todos os clientes da Nubank até o final de junho deste ano. Para ativar a nova função do app da empresa, é preciso seguir o seguinte passos a passo: Abra o aplicativo, vá para área da NuConta e toque na opção “Configurar”; selecione o ícone chamado “Permitir acesso à lista de contatos” para deixar os dados da sua conta visíveis.

Entre suas principais rivais, o Nubank enfrenta companhias como a Trigg (no segmento de cartões) e o Banco Original (no setor de contas digitais).