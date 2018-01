App do Mercado Pago agora deixa você comprar créditos da Uber

São Paulo – O aplicativo do Mercado Pago, que pertence ao Mercado Livre, agora permite que você compre créditos na Uber, app de transporte individual. Com o seu saldo no serviço de pagamentos, obtido a partir de uma venda no Mercado Livre, você pode comprar créditos sem pagar taxas de transferência.

O recurso também permite a aquisições na Google Play Store (a partir de 30 reais), no Xbox (50 reais ou mais) e no jogo League of Legends, da Riot (a partir de 50 reais). Ao comprar créditos para corridas na Uber, os valores disponíveis são 25 e 50 reais.

A novidade já está disponível nas versões para Android e iPhone do aplicativo do Mercado Pago. Ela está identificada como “comprar crédito online”.

“Percebemos, com a venda de eGifts, uma oportunidade de disponibilizar estes produtos de forma mais acessível, com a vantagem de não cobrar nenhuma taxa pela compra”, diz, em nota, Rodrigo Silva, head de marketing do Mercado Pago.