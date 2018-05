App do Itaú fica fora do ar nesta segunda

São Paulo – O aplicativo do Itaú apresenta instabilidade e está fora do ar desde o início da manhã desta segunda-feira (7).

Diversos usuários reportam o problema no Twitter. Apesar de não ser possível usar o aplicativo do banco, o serviço ainda está disponível para quem tentar realizar operações com um computador, no site oficial do Itaú.

Recentemente, o banco teve problemas com pagamentos programados que não foram efetuados devidamente.

EXAME contatou o Itaú e irá atualizar a matéria se o banco se posicionar oficialmente sobre o problema.

Veja a seguir os relatos de alguns usuários do Twitter.

alo @itau volta a funcionar por favor.. preciso pagar minhas contas — Mayra (@hallodark) May 7, 2018

faz tempo que tá assim hein @itau pic.twitter.com/rtv4AJRgc1 — yushuu (( cansei de pensar geek )) (@yushuu) May 7, 2018