App do Google vai apagar mensagens de bom dia do WhatsApp

São Paulo – O Google está trabalhando para ajudar você a se livrar automaticamente das mensagens de “bom dia” recebidas via WhatsApp.

A novidade chegará aos usuários de smartphones com sistema operacional Android pelo aplicativo Files Go, um gerenciador de arquivos grátis lançado há pouco tempo pelo Google.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, um porta-voz disse que a empresa trabalha para que o algoritmo de inteligência artificial reconheça as imagens de “bom dia” rapidamente e as apague do dispositivo.

“Estivemos tentando desconstruir qual é o DNA de uma mensagem de bom dia por meses. Tem dado muito trabalho para fazer isso do jeito certo”, disse Josh Woodward ao jornal americano.

Segundo uma pesquisa da própria empresa, um em cada três usuários de smartphones fica sem espaço na memória do aparelho diariamente. Na Índia, país cuja população também gosta de mandar mensagens de bom dia aos amigos, casos assim acontecem com grande frequência. Por isso, ele será o primeiro a receber o novo recurso do Files Go.

Por enquanto, o aplicativo grátis pode ser usado para outras funções no Brasil, como limpar dados acumulados ou indesejados na memória do smartphone Android. Ele não tem versão para iPhones.