App do Facebook ganha botão para compartilhamento

São Paulo – O Facebook anunciou a incorporação do botão “compartilhar” ao seu app para dispositivos móveis. Agora, usuários da rede social podem compartilhar tudo o que tiver sido publicado em seu feed de notícias, como, por exemplo, fotos postadas por amigos e atualizações de status. A novidade está disponível na última versão do aplicativo, que já pode ser baixada em na App Store e Google Play.

Mas esta não é a única novidade que chega com a nova versão do app. De acordo com o Facebook, é possível marcar amigos em fotos, comentários e atualizações. Além disso, usuários de dispositivos da Apple podem ainda incluir emoticons em suas mensagens.

Já quem acessa a rede social em aparelhos com Android, poderá criar novos álbuns de fotos a partir de um botão exibido em sua própria Timeline. De acordo com o Facebook, a nova versão do app para o sistema operacional do Google também conta com “melhorias” ao processo de marcações em fotos.