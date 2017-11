App do criador do Waze evita que você seja enganado por mecânicos

São Paulo – O novo aplicativo do criador do Waze, Uri Levine, ajuda a evitar que você seja enganado por mecânicos.

Chamado Engie App, ele é grátis para Android e iPhone, mas requer um dispositivo que é ligado a uma porta OBDII, que fica abaixo do volante de carros recentes. Ele é vendido por 75 reais (Android) ou 99 reais (Android e iPhone). Os preços variam por conta da versão mais moderna de Bluetooth do modelo compatível com o smartphone da Apple.

O aplicativo é capaz de diagnosticar mais de 10 mil problemas no carro, como aquecimento, condição da bateria ou emissões de poluentes inadequadas.

Em entrevista a EXAME, Gal Aharon, cofundadora do Engie App, conta que já identificou problemas até mesmo em seu próprio veículo. “Em uma viagem, o aplicativo me avisou que o motor estava mais aquecido do que o normal e que precisava de água no reservatório”, disse Aharon.

A executiva conta ainda o caso de um usuário que foi ao mecânico com problema no alternador e, ao sair com o carro, notou que o problema ainda existia pois o app o identificou. Com isso, diz ela, é possível evitar enganos em reparos.

A empresa é de origem israelense, assim como o Waze. Em sua terra natal, ela já possui parcerias com negócios para oferecer serviços aos motoristas usuários do Engie App. No Brasil, por ora, a meta é conquistar usuários. Por isso, neste primeiro mês de vendas, o dispositivo Bluetooth pode ser comprado com desconto no site da companhia.

Outros acessórios Bluetooth são compatíveis com o Engie App, segundo Aharon, mas ela não recomenda o uso de aparelhos que não sejam os vendidos pela sua empresa.