São Paulo – O aplicativo para smartphones do Banco do Brasil apresenta instabilidade nesta sexta-feira (1). Usuários relatam problemas de acesso nas redes sociais.

Nesta semana, o mesmo aconteceu com o internet banking do Bradesco.

Em resposta a um usuário no Facebook, o BB informou o seguinte: “O acesso ao app está indisponível, estou trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível”.

Veja alguns relatos dos clientes do Banco do Brasil sobre a inacessibilidade do aplicativo.

Só eu que não estou conseguindo acessar minha conta do Banco do Brasil pelo aplicativo? Está fora do ar ??? @BancodoBrasil — Leticia Garros (@lethgarros) December 1, 2017

Vocês que usam o aplicativo do Banco do Brasil, é só o meu ou realmente não tá pegando? — Juliana Lucena (@julianalucena02) December 1, 2017