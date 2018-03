App da Netlifx lança formato exclusivo para celulares

Recentemente, a Netflix informou que 20% de seus usuários assistem séries e filmes no celular, mas mais de 50% entram no aplicativo para saber das novidades na plataforma. Consciente desse hábito, a empresa que já permite que conteúdos sejam baixados no app, anuncia mais uma exclusividade para quem vê os materiais da companhia por gadgets.

Divulgada nesta terça-feira (07) por Todd Yellin, vice-presidente de produtos da Netflix, a última novidade noticiada à imprensa comunica o lançamento de um formato exclusivo para smartphones. A ideia inicial é compartilhar teasers de lançamentos na posição vertical.

Confira abaixo um vídeo de apresentação da funcionalidade que se assemelha ao Stories do Instagram:

*Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.