App da Netflix faz download de séries no smartphone Android

São Paulo – O aplicativo da Netflix para smartphones e tablets com sistema Android agora pode fazer o download do próximo episódio da série que você está assistindo automaticamente.

A ferramenta se chama Smart Download é um complemento do recurso de download que a empresa lançou nos seus apps em 2016.

O aplicativo irá baixar o próximo episódio do seriado que você assiste e apagar automaticamente o capítulo anterior quando o smartphone estiver conectado a uma rede Wi-Fi–caso contrário, o pacote de internet do celular seria afetado.

Por enquanto, o recurso funciona somente para séries e apenas no app para Android. Os iPhones devem receber a novidade em breve.

Recentemente, a Netflix introduziu uma nova aba em seu app chamada “Em breve”, que mostra os conteúdos que estarão disponíveis no futuro próximo, atendendo a um crescente interesse do público por informações como essa. Além disso, a empresa decidiu na semana passada eliminar o seu sistema de avaliação de filmes e séries, alegando que as pessoas já não usavam muito esse recurso.