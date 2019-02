App concorrente da Uber oferece corridas em carros blindados

São Paulo – Um novo rival da Uber oferece um aplicativo para corridas em carros blindados nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

O app se chama Bluclub e é possível pedir veículos imediatamente, como fazem os apps concorrentes. No entanto, ele é voltado para pessoas que queiram contratar motoristas particulares que tracem rotas regulares.

Por exemplo, o trajeto pode ser de ida e volta de casa para o trabalho, em uma faixa horária similar.

A empresa vende pacotes de quilômetros, em vez de cobrar por corridas individuais, como faz a Uber.

No momento, o Bluclub oferece quatro planos para viajar nos seus carros blindados:

18 km por 90 reais;

40 km por 180 reais;

80 km por 340 reais;

300 km por 1.200 reais

Diferenças e similaridades com a Uber

Além da blindagem e do modelo de cobrança, o Bluclub também se diferencia da Uber por sua relação com motoristas. Eles são contratados pela empresa, e não parceiros sem vínculo empregatício.

Segundo a companhia, os motoristas serão funcionários contratados pelo regime CLT, ou seja, terão um salário fixo. Fora isso, eles têm uma bonificação que varia em função do seu desempenho mensal.

Há uma frota própria de veículos, mas investidores da empresa também podem oferecer carros blindados para o serviço e motoristas treinados pela Bluclub irão conduzi-los.

Outra diferença em relação à Uber é que os condutores têm treinamento de direção defensiva, de acordo com a própria companhia.

Ainda assim, o aplicativo tem um modelo de avaliação bilateral parecido com o usado pela Uber e pelos aplicativos de táxis, como Easy Taxi e 99taxis. Outra similaridade com a empresa americana é que as rotas seguidas pelos motoristas do Bluclub são otimizadas com o aplicativo de trânsito Waze.

Por enquanto, o Bluclub funciona em smartphones com sistemas Android e iOS, mas a criação de uma nova conta requer um convite, que pode ser obtido a partir de uma lista de espera após cadastro no site da companhia.

O vídeo de divulgação a seguir mostra um resumo do funcionamento do serviço do Bluclub. Confira.