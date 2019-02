App ajuda a encontrar “paixão” do transporte público

São Paulo – O Happn é um aplicativo gratuito de relacionamentos, disponível apenas para iOS e Android, que ajuda o usuário a encontrar aquela pessoa interessante que ele viu na rua, no transporte público, em um restaurante ou em qualquer outro lugar.

Para fazer isso, o programa verifica constantemente onde seus usuários estão. E se as duas pessoas que se cruzaram na rua usarem o programa, poderão se encontrar facilmente e começar uma conversa pelo app.

Para usar o programa, é necessário criar uma conta com os dados do Facebook. Em seguida, será necessário adicionar um gênero de interesse (que pode ser homens, mulheres ou ambos) e a média de idade das pessoas que deseja conhecer. A partir daí, todas as pessoas que utilizam o programa, tiverem esse perfil e passarem perto do usuário irão aparecer em uma lista na tela inicial do app.

Caso o usuário selecione um desses perfis, poderá ver as informações que essa pessoa decidiu deixar públicas e até um mapa com indicações do local onde os dois se cruzaram.

Um perfil pode conter até nove fotos, o nome e a idade da pessoa, informações sobre trabalho e escola, além de uma breve biografia.

Se qualquer uma das duas pessoas tiver interesse em começar uma conversa, será necessário curtir o perfil da outra pessoa, através do botão de coração. Caso o outro usuário também faça isso, ocorre o “Crush” — similar ao “Match” do Tinder — e uma janela de conversa é aberta.

Além do botão para “curtir”, o Happn ainda oferece a seus usuários a opção deles enviarem um “Charme”. Essa ferramenta faz com que a pessoa desejada receba uma notificação para ver o perfil do usuário interessado nela. O “Charme” pode ser usado gratuitamente por mulheres, enquanto que os homens precisam gastar “créditos”, que são como moedas virtuais que precisam ser compradas.