Após testes, WhatsApp libera modo escuro para todos os usuários

São Paulo – O aplicativo de mensagens WhatsApp, que tem 2 bilhões de usuários ativos globalmente, libera hoje (3) para todos os usuários o recurso chamado modo escuro. Disponível para smartphones com sistema operacional Android e iPhones, o recurso permite tornar a interface do aplicativo predominantemente preta, uma tendência no mercado global de aplicativos já oferecida, ao menos em fase de testes, por Telegram, Instagram e Messenger.

De acordo com comunicado oficial do WhatsApp obtido pela EXAME, o modo escuro foi criado para oferecer conforto visual aos usuários do aplicativo.

A empresa informa que, durante os testes que aconteceram durante todo o ano de 2019, foi identificado que a combinação de preto e branco puro na interface pode levar à fadiga ocular. Por conta disso, a interface não fica totalmente preta, mas sim em um tom cinza escuro e uma cor esbranquiçada para melhorar a legibilidade.

A cor da interface no modo escuro já foi alvo de críticas pela comunidade que participou do teste público que foi liberado recentemente. O objeto de comparação é o app rival Telegram, cuja interface fica preta no modo escuro.

Segundo André Miceli, coordenador do MBA de marketing e negócios digitais da Fundação Getulio Vargas (FGV) e autor do livro Startups nos Mares de Dragões, o lançamento do modo escuro visa tanto a oferta de um recurso visual importante para os usuários quanto a adequação do app a uma tendência de mercado global.

“O modo escuro do WhatsApp tem dois objetivos principais: promover a economia de bateria do celular, que passa a emitir menos luz pela tela, e facilitar o uso de aplicativos durante a noite. O modo escuro oferece maior conforto visual para a retina do que a interface branca, mesmo que você reduza o brilho da tela. Oferecer modos escuros de interface é uma tendência de mercado e o WhatsApp agora se adapta a ela. Provavelmente veremos mais e mais aplicativos seguindo esse caminho”, diz Miceli à EXAME.

O recurso está disponível para todos os smartphones nas versões mais recentes do aplicativo do WhatsApp.

Como ativar o modo escuro no WhatsApp

Para ativar o modo escuro no WhatsApp em smartphones com sistema Android 9 ou em versões anteriores, o caminho é abrir o menu de configurações do aplicativo; tocar na opção “Conversas”; depois na opção chamada “Tema”; e, por fim, selecionar a “Escuro”.

No iPhone, com sistema operacional iOS 13, o caminho é o seguinte: Ajustes>Tela e Brilho>Aparência>Escura. Feito isso, ao abrir o WhatsApp, a interface do aplicativo estará escurecida.