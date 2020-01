Após críticas, Google mudará novo design do buscador de desktops

San Francisco — Após várias críticas, o Google anunciou nesta sexta-feira que ouviu os usuários e que testará alternativas para a mudança implementada na semana passada no design no buscador em desktops.

A polêmica começou depois de vários internautas notarem as alterações feitas pelo Google na apresentação dos resultados de uma busca feita na plataforma. Para os críticos, a empresa estaria diminuindo as diferenças visuais entre os conteúdos relevantes e os potencializados por anúncios, o que poderia confundir os usuários.

Com as mudanças, o Google abandonou a diferenciação nas cores de fundo que permitiam rapidamente discernir entre os resultados promovidos (de cor amarela) e os relevantes para a busca segundo os critérios do algoritmo da empresa (de cor branca).

A nova maneira de identificar a publicidade passou a ser um pequeno ícone em preto, em negrito, com a inscrição “Ad” (anúncio em inglês). Antes, essa sinalização também tinha cor de diferente e era apresentada aos usuários em um tom de verde.

“Ouvimos as opiniões de vocês sobre nossa atualização. Como sempre queremos melhorar nosso motor de busca, vamos experimentar novos locais para nossos ícones”, afirmou a empresa no Twitter.

“Nossa experimentação começará hoje mesmo. Durante as próximas semanas, enquanto realizamos os testes, alguns usuários talvez não verão ícones, enquanto outros os visualizarão em diferentes locais que vamos testar para dar uma imagem moderna para nossa versão (do buscador) para computadores de mesa”, completou o Google.

A companhia explicou que o objetivo da mudança foi padronizar a versão para desktops ao design já usado nos dispositivos móveis.

Para os críticos da mudança, com resultados apresentados de forma mais “obscura” na hora de discernir, os usuários acessarão mais os links promovidos por publicidade, elevando as receitas da própria empresa, que cobra do anunciante por cada clique feito em um anúncio.