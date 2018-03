Após acidente, Uber desiste de teste com carros autônomos na Califórnia

Los Angeles – O Uber não renovará sua licença na Califórnia (Estados Unidos) para poder realizar testes com veículos autônomos, em uma decisão que é divulgada pouco mais de uma semana depois de uma mulher morrer atropelada por um destes carros na cidade de Tempe, no Arizona.

Segundo a imprensa local, um porta-voz da empresa lembrou hoje que após o acidente, ocorrido no último dia 18 de março, o Uber decidiu suspender todas suas operações com veículos autônomos, “inclusive as da Califórnia “.

“Decidimos então não voltar a solicitar uma permissão do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia (DMV) com o entendimento de que nossos veículos autônomos não operariam em vias públicas no futuro imediato”, acrescentou.

A licença atual do Uber para seus testes na Califórnia expira no sábado, 31 de março.

A decisão do Uber na Califórnia foi anunciada um dia depois de o governador do Arizona, Doug Ducey, suspender as operações dos veículos autônomos do Uber neste estado.

“A polícia de Tempe divulgou o vídeo prévio ao incidente. O vídeo me pareceu perturbador e incômodo e coloca muitas perguntas sobre a possibilidade de o Uber continuar operando no Arizona”, declarou Ducey, que afirmou que a tragédia se deveu a uma “falha inquestionável”.

Elaine Herzberg, de 49 anos, caminhava durante a noite fora de uma passagem de pedestres quando foi atropelada por um Volvo XC90 do Uber que estava em modo autônomo.

A vítima morreu poucas horas depois e se tornou assim a primeira pessoa a morrer atropelada por um veículo sem motorista.