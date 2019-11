Aplicativo que “substitui” CNH já está disponível em São Paulo

O Ministério da Infraestrutura lançou, nesta segunda-feira (18), a Carteira Digital de Trânsito, em São Paulo, na cerimônia de abertura do Salão Duas Rodas. O aplicativo, desenvolvido pelo Serpro, está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e na App Store.

Por meio desse aplicativo, os motoristas poderão receber avisos de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), consultar infrações e ser avisado sobre recalls.

Segundo o secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcello Costa, o aplicativo funciona inclusive sem internet, desde que o condutor já tenha feito o download de sua carteira de habilitação e do documento de registro e de licenciamento do carro.

“Ele já está disponível nas principais lojas de aplicativos que a gente tem, para qualquer plataforma de smartphone ou celular. E representa uma evolução, a gente sai de uma carteira [de habilitação] digital, que era um depositário de documentos, para uma plataforma de comunicação do governo federal com o cidadão”.

“Nessa nova plataforma, além de ter acesso à funcionalidades que já existem, como a verificação de multas, esse filtro de multas poderá ser feito por veículo ou por condutor. Os avisos de recall também estarão disponíveis. Mais da metade dos avisos de recalls no Brasil não são efetivados por falta de comunicação ou dificuldade do condutor para tomar conhecimento daquele recall. E isso é significativo para a segurança do condutor”, disse Costa.

O Salão Duas Rodas acontece na São Paulo Expo a partir de amanhã (19) e termina no domingo (24).