Aplicativo que coloca senha no WhatsApp fica grátis–por pouco tempo

São Paulo – Um aplicativo que coloca senha no WhatsApp, Facebook, Messenger e vários apps do seu smartphone com sistema Android está gratuito em uma das promoções na Google Play Store. Chamado AppLock – Fingerprint Pro, o preço normal da versão completa do app é 18,99 reais. Ele permanecerá gratuito por uma semana.

Com uma senha ou sua impressão digital, você pode trancar a galeria do seu smartphone, qualquer aplicativo instalado e também as alterações no menu de configurações.

Durante a configuração inicial do app, é preciso autorizar o acesso aos dados de uso do smartphone Android; informar um e-mail para recuperação da senha e selecionar os aplicativos que serão protegidos pelo AppLock. Por padrão, o desbloqueio de apps por meio da sua impressão digital estará ativo.

É possível também configurar uma selfie automática da pessoa que tentar abrir algum aplicativo protegido no seu smartphone. A foto aparece em uma seção do app chamada “Gerente de invasão”.

Outra opção gratuita de aplicativo para colocar senhas em outros apps no Android é o Bloqueio (AppLock), que tem menos recursos.

No iPhone, o uma alternativa ao AppLock é o Fingerprint Login, que tem assinatura de 99 dólares.