Aplicativo permite brincar de ser um político corrupto

São Paulo – Já imaginou como é estar na pele de um político corrupto?

Esta é a ideia de um novo jogo disponível de graça na Apple Store chamado “Cleptocrata”, que vem do termo grego para “governo de ladrões”.

“Kleptocrat é um jogo único de estratégia e tática, baseado em padrões reais de lavagem de dinheiro e estruturação offshore usados por agentes públicos corruptos de verdade… quer dizer, até que eles são pegos”, diz a página oficial do jogo.

A vitória, segundo a empresa, depende de entender os fatores de risco envolvidos em movimentar seu dinheiro, apagar seus rastros, escolher em quem confiar e ter um estilo de vida extravagante.

Você pode, por exemplo, fabricar uma “emergência nacional” para poder repassar um grande contrato a alguém da sua rede de influência ao mesmo tempo em que aumenta o controle sobre a mídia e a burocracia estatal.

Um aspecto importante do jogo é explicar de forma didática as vastas possibilidades de ocultação de patrimônio, seja com uso de criptomoedas, por exemplo, ou esquemas mais complexos.

Uma das mais utilizadas são as redes de companhias anônimas em paraísos fiscais reveladas em detalhe por vazamentos em massa como os Panama Papers e os Paradise Papers.

Também dá para gastar o dinheiro obtido com atividades infames como caçar grandes animais selvagens na África, mas segundo os criadores, os objetivos do jogo vão além da diversão.

A ideia é ajudar investigadores, repórteres e organizações não governamentais a aprender a encontrar os recursos públicos desviados, além de alertar os cidadãos sobre as formas utilizadas pelos corruptos para ocultar patrimônio.

O jogo é uma iniciativa do grupo investigativo Mintz, que já existe há 23 anos e se especializou em rastrear ativos ao redor do mundo, desenvolvida em parceria com a BumbleBear Games.