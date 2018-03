Aplicativo identifica plantas e animais usando a câmera do celular

São Paulo – Um novo aplicativo para iPhone e iPad funciona como um identificador de plantas, flores e animais. Chamado Seek By iNaturalist, o app grátis pode dar informações sobre fotos que você tira com a sua câmera, bem como sobre imagens que já estão na sua galeria no celular.

Se você conhece o identificador de músicas Shazam, o Seek é basicamente a mesma coisa, mas para as obras da natureza. Outro paralelo possível é com o jogo para smartphones Pokémon Go, que usa a realidade aumentada.

A iNaturalist foi criada em 2008, como resultado de um projeto acadêmico na Universidade de Berkeley. A iniciativa visava a criação de uma comunidade online para os amantes da natureza. No site, também era possível enviar imagens de animais desconhecidos para serem analisados por especialistas.

Agora, o aplicativo, liberado ao público no início do mês de março, ajuda a descobrir qual é espécie da aranha que apareceu na sua casa ou então qual pássaro pousou na sua janela.

Para estimular o uso e o interesse no conhecimento sobre diferentes espécies, o Seek permite que você colecione insígnias virtuais sobre o que avistou usando o app.

Nos testes do Site EXAME, o aplicativo funcionou em alguns casos. Em outros, não. As fotos precisam estar muito bem enquadradas e o animal ou planta precisa estar bem próxima, e em foco, para que a análise da imagem aconteça e você obtenha dados sobre o que ela contém. Outro recurso interessante é que ele mostra, com base no GPS do iPhone, o que há perto de você, seja planta ou animal. Desse modo, você pode explorar a fauna e a flora da sua região usando o Seek.