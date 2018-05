Aplicativo “hackeia” câmera do iPhone para melhorar suas fotos

São Paulo – Se você conhece os iPhones mais recentes, provavelmente já sabe que eles têm um sistema de câmera dupla, que permite zoom de 2x ou retratos com fundo desfocado. Um novo aplicativo usa o hardware da câmera do aparelho de uma forma bem diferente do que a Apple idealizou para seu próprio produto.

Chamado Apollo, o app custa 1,99 dólar e “hackeia” a câmera dupla dos iPhones 8 Plus e X para que você possa selecionar fontes de luz na imagem, ajustar brilho e cor ou mesmo remover fontes de luz.

O aplicativo tira proveito das informações registradas pela própria câmera do iPhone e faz com elas o que o software de câmera do aparelho não permite ao usuário.

Veja alguns exemplos do que é possível fazer com essa câmera no vídeo abaixo.