Aplicativo do Mercado Pago agora permite recarregar Bilhete Único

São Paulo – O aplicativo do Mercado Pago ganhou um novo recurso nesta semana: a integração com o sistema do Bilhete Único, da SPTrans. O cartão de transporte da cidade de São Paulo agora pode ser recarregado com créditos da conta do usuário na carteira virtual da empresa.

Após realizar a transferência pelo app, o usuário precisa apenas inserir seu cartão em um dos terminais de Bilhete Único para efetivar a recarga. A EXAME, a empresa informou que não cobra taxas para a realização da recarga.

Rival do PicPay, o aplicativo do Mercado Pago tem integração com serviços como recarga de celular, Uber, Google Play e League of Legends–e também permite transferências monetárias entre pessoas. Com menos parceiros, o Recarga Pay também é um app que permite a recarga de cartões de transporte, entre outras coisas.

De acordo com dados da SPTrans, de dezembro de 2017, 34 milhões de cartões de Bilhete Único estão ativos.