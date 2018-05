Aplicativo do Itaú ganha recurso que facilita acesso à conta

São Paulo – O aplicativo do banco Itaú Unibanco ganhou um recurso que facilita o acesso à conta nesta sexta-feira (11).

Em smartphones com sistema Android, a senha de internet pode ser substituída pela impressão digital do usuário, desde que o aparelho usado contenha esse sensor.

No caso do iOS, por ora, apenas o iPhone X conta com autenticação biométrica para acessar a conta. Diferentemente de outros iPhones, ele tem o sensor Face ID, que reconhece o rosto do usuário, tecnologia que a Apple garante ser mais segura do que a digital. É preciso estar com a versão mais recente do app do Itaú instalada no celular para poder usar o login via biometria.

Outros aplicativos de bancos já contam com o acesso via impressão digital, como o Banco do Brasil e o Santander.