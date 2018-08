Aplicativo do Google poupa internet e coleta dados de usuários

São Paulo – O aplicativo Datally, do Google, ganhou novos recursos nesta semana. Seu objetivo sempre foi ajudar os usuários a economizar internet no smartphone Android e agora ele permite reservar uma cota de dados móveis para serem usados em situações de emergência, como especialistas em finanças orientam a fazer com o dinheiro.

O recurso está disponível na versão mais recente do Datally, que é um app exclusivo para smartphones com sistema Android.

Outra novidade oferecida aos seus usuários é a possibilidade de estabelecer um horário para dormir, durante o qual os aplicativos não se comunicam com a internet para poupar dados.

Privacidade

O aplicativo Onavo, do Facebook, tem uma função semelhante de economia de internet móvel. Nesta semana, ele foi removido da App Store, a loja virtual do iPhone, por conta de incompatibilidade com seus termos de privacidade. De acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal, o aplicativo coletava informações que eram enviadas para o Facebook para compor seu banco de dados, contendo também dados sobre o uso de aplicativos de concorrentes.

Durante o uso do Datally, diversos dados também são coletados do usuário. Segundo a política de privacidade, são eles:

GPS

Endereço IP

Dados do sensor do aparelho

Informações de itens próximos do dispositivo, como pontos de acesso Wi-Fi, dispositivos com Bluetooth ativado e torres de celular

Termos de pesquisa

Vídeos assistidos

Interação com anúncios

Atividades de compra

Pessoas com as quais você se comunica ou compartilha conteúdo

Atividades em sites e apps de terceiros que usam serviços do Google

Histórico do Chrome sincronizado com a sua conta Google

Interações de voz e áudio quando recursos de áudio são usados

Assim como em outros de seus serviços, o Google diz usar os dados para melhorar seus serviços e também exibir anúncios personalizados, área mais lucrativa da empresa. Todos os dados compartilhados com terceiros, de acordo com a companhia, são anônimos.

O Datally não está disponível para iPhone.