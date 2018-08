Aplicativo do Facebook é removido de loja do iPhone

São Paulo – O aplicativo do Facebook chamado Onavo, que tem a proposta de proteger os dados dos usuários e evitar que eles sejam direcionados a páginas maliciosas, foi removido pela própria empresa da App Store, loja virtual do iPhone e do iPad. De acordo com o jornal americano The Wall Street Journal, ele foi tirado do ar por não ser compatível com as regras de privacidade da Apple.

Uma reportagem do jornal indicou, em fevereiro, que o Facebook usava o aplicativo Onavo para coletar dados sobre navegação dos usuários em outros aplicativos, uma vez que ele cria uma VPN (rede virtual privada) por meio da qual poderia analisar informações de tráfego.

O aplicativo grátis segue disponível para smartphones com sistema Android.

De acordo com a política de privacidade app “analisa como você usa aplicativos” e pode oferecer esses dados a terceiros (ainda que seja de forma anônima) para melhorar, manter ou operar seu serviço. Os termos também ressaltam que o usuário precisa dar consentimento ao app grátis para o compartilhamento de dados.