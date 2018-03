Aplicativo da SporTV, com jogos da Copa em 4K, chega a TVs da Samsung

São Paulo — Um novo aplicativo da SporTV chega nesta quinta-feira (22) às Smart TVs da Samsung. Voltado a assinantes da emissora, ele transmitirá jogos da Copa do Mundo em resolução 4K.

A velocidade de internet mínima recomendada para usar o aplicativo, chamado “SporTV 4K na Rússia”, é de 30 Mb/s.

Disponível a partir de hoje até o fim da Copa do Mundo, o novo app é exclusivo para Smart TVs da Samsung e trará também conteúdos adicionais, vídeos de melhores momentos e permitirá também que os usuários assistam os jogos posteriormente. A partir de 15 de abril, clipes de melhores momentos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil também estarão disponíveis em resolução 4K no app.

Dos 64 jogos da Copa do Mundo, 56 poderão ser vistos com o máximo de resolução nas TVs da Samsung.

As TVs compatíveis com o aplicativo da SporTV são os modelos, de diferentes tamanhos de telas, das séries KU, KS, MU, Q e LS.

Smart TV QLED Q6F

A Samsung lança hoje também um novo modelo de Smart TV da sua linha de luxo, a QLED. O aparelho é chamado Q6F, tem tela 4K de 55 polegadas e conta com a tecnologia de pontos quânticos, que permite a reprodução de 100% do volume de cores das imagens exibidas.

Assim como outros integrantes dessa série, o recurso de HDR (High Dynamic Range) equilibra brilho e contraste, consegue mostrar ao usuário a cena em detalhes que imitam nossa visão do mundo real. Isso ajuda, por exemplo, a visualização de tons escuros com diferentes nuances.

O preço do novo modelo Q6F é de 8.999 reais. O preço sugerido é menor do que o do modelo mais simples de QLED lançado no ano passado–ele custava 9.999 reais. Como diferença em relação à Q7F, em 2017, a TV não tem compatibilidade com o suporte No Gap, um acessório que permite colocar a TV bem rente à parede.