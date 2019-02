Aplicativo da Netflix no iPhone agora baixa séries automaticamente

São Paulo – O aplicativo da Netflix para iPhone ganhou nesta semana uma função que já estava disponível para quem usa smartphones com sistema Android: o download automático de séries que você já está assistindo.

Chamado Smart Downloads, o recurso tenta ajudar você a ter sempre o próximo episódio do seriado no seu aparelho. Se você baixou o primeiro episódio de uma série e o assistiu até o fim, por exemplo, no trajeto de casa até o trabalho, o capítulo seguinte será baixado automaticamente ao seu iPhone para que você tenha ao que assistir no caminho de volta.

Um detalhe importante: isso acontece apenas quando o dispositivo estiver conectado a uma rede Wi-Fi, justamente para que seu pacote de dados não tenha franquia consumida sem o seu consentimento.

O Smart Downloads já está disponível na versão mais recente do aplicativo da Netflix na App Store.