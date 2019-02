Aplicativo da Ford avisará quando carro tiver combustível adulterado

São Paulo – O aplicativo da Ford chamado FordPass ganhará novidades neste primeiro semestre de 2019. Uma delas será a detecção de combustível adulterado em veículos movidos a diesel. Caso haja mistura com água, o que pode prejudicar o veículo, o usuário receberá uma notificação no celular sobre isso, junto a orientações sobre manutenção.

O FordPass funciona somente com veículos da montadora de Detroit que tenham o sistema de entretenimento automotivo Sync 3, disponível em todo o portfólio, do Ka ao Edge. Ele fornece dados sobre o automóvel para realizar manutenção preventiva de falhas mecânicas ou elétricas, como a troca de filtro de ar ou fluido de freios. Quando um problema é encontrado, o usuário é notificado e pode agendar um horário de atendimento em uma concessionária.

Maria Carpintieri, gerente de experiência do cliente e FordPass da América do Sul, conta que a comunicação do Sync 3 com o smartphone se dá por Bluetooth no Android e por cabo no iPhone. “Nosso objetivo com o FordPass é facilitar a vida dos clientes e melhorar a experiência de ter um carro”, declarou Carpintieri, em entrevista a EXAME, durante a Campus Party 12, realizada em São Paulo nesta semana.

Ainda não há uma data específica para o aplicativo do FordPass receber as novidades, mas a previsão é até o mês de junho deste ano.

O funcionamento da solução da Ford é parecido com o da Engie, um aplicativo que funciona junto com um dispositivo Bluetooth para realizar diagnósticos – e é compatível com veículos de todas as montadoras. A diferença é que, no caso dos carros da Ford, o motorista não precisa comprar o hardware adicional para ter acesso à análise preventiva que evita surpresas desagradáveis em relação a falhas mecânicas ou elétricas ao volante.