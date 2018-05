Aplicativo dá desconto de até 40% em multas de trânsito

São Paulo – Um aplicativo do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) pode dar desconto de até 40% no pagamento de multas. Desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), o SNE Denatran tem versões para smartphones Android e iPhones e pode ser usado por pessoas físicas que tenham um veículo em seu nome.

O sistema de notificação eletrônica foi criado pelo Conselho Nacional de Trânsito para poupar o tempo que seria gasto para coordenar todos os órgãos de trânsito dos níveis federais, estaduais e municipais. Com isso, o aplicativo funciona em todo o Brasil e o desconto existe por conta da economia que o seu uso gera para o Sistema Nacional de Trânsito.

O cadastro no sistema de notificação eletrônica pode ser feito pelo aplicativo ou na web. É preciso informar dados como CPF, e-mail, senha, Registro da CNH e o Código de Segurança. Depois disso, é preciso registrar um veículo, informando placa e Renavan.

Com tudo preenchido, o motorista irá receber uma notificação no smartphone quando cometer uma infração e poderá pagá-la com desconto, se pedir e receber aprovação dos órgãos fiscalizadores que fazem parte do sistema. A solicitação do abatimento poderá ser feita a qualquer momento, desde que a multa não esteja com prazo de pagamento vencido.