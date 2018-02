Aparelho clássico da Nokia ganha suporte ao WhatsApp na China

São Paulo – Uma nova versão do celular Nokia 3310 chega ao mercado chinês em fevereiro. Com suporte para a rede 4G e uma versão modificada do sistema Android, ele consegue até executar o popular aplicativo de mensagens WhatsApp, ao mesmo tempo em que mantém seu visual retrô.

A marca é controlada pela HDM Global, que trouxe os celulares da empresa de volta ao mercado–mas não no Brasil por enquanto.

O sistema usado no aparelho é o YunOS, uma edição modificada do Android que foi criada pelo Alibaba Group, gigante do varejo e dono do Aliexpress.

O Nokia 3310 segue como um dispositivo simples e bem diferente do padrão atual de smartphones. Ele tem tela de 2,4 polegadas (240 por 320 pixels), 256 MB de memória RAM, 512 MB de armazenamento interno (com suporte para cartão microSD), uma câmera de 2 megapixels e bateria com capacidade de 1.200 mAh.

Fora isso, ele também tem acesso a redes Wi-Fi e conexão Bluetooth. Com um tocador de músicas nativo, o novo Nokia 3310 4G pode ter duração de bateria de até 16 horas, segundo teste feito apenas com reprodução de músicas.