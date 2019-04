Antes da 8ª temporada de Game of Thrones, TVs ganham aplicativo da HBO

São Paulo – Poucos dias antes da estreia da 8ª temporada da série americana Game of Thrones, a emissora HBO (da WarnerMedia e subsidiária da AT&T)) lançou seu aplicativo para Smart TVs da Samsung e da LG. Chamado HBO Go, ele oferece acesso a filmes e séries, assim como o da Netflix. O diferencial é o acervo em si, que conta com títulos da emissora, entre eles a comédia de tecnologia Silicon Valley, a ficção científica Westworld e Game of Thrones. O aplicativo também dá acesso aos conteúdos de produção própria da HBO, como Capadócia, O Negócio e Roommates.

Tanto no caso da Samsung quanto no da LG, a compatibilidade do HBO Go com as Smart TVs é com modelos lançados a partir de 2016. Vale notar que elas precisam ter acesso à internet e um sistema operacional (Tizen, no caso da Samsung, ou webOS, no da LG).

O lançamento do HBO Go chega atrasado em relação aos rivais. Amazon Prime Video, Fox e Netflix já contavam com seus apps para TVs. Por isso, antes, os assinantes da HBO precisavam utilizar alguma tecnologia de transmissão de imagem do celular para a televisão, como o Chromecast ou um recurso de espelhamento que existe entre TVs e smartphones da Samsung.

Assim como a Netflix, o HBO Go conta com uma assinatura paga. A mensalidade custa a partir de 34,90 reais e os primeiros sete dias são grátis.