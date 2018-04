Antenas do programa Internet para Todos são instaladas em Roraima

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, informou na última sexta-feira (6), que as primeiras antenas do programa Internet Para Todos foram instaladas nesta semana em Pacaraima (RR) para levar banda larga para 28 escolas da cidade. A instalação das antenas em larga escala–cerca de 200 por dia–começa em junho. Não foi informado se os equipamentos são já no modelo de implantação desenhado com a Viasat, já que a Telebras está impedida, por ordem judicial, de dar andamento ao projeto com a operadora norte-americana.

O ministro destacou que serão 80 mil antenas instaladas somente neste ano, e que cada unidade inaugurada “beneficia aproximadamente mil famílias que não têm conectividade”. Kassab alegou que o Internet para Todos “é hoje o maior programa de inclusão digital do país, beneficiando 53 milhões de brasileiros”.

O programa é uma iniciativa do MCTIC para levar acesso à banda larga a localidades sem conectividade de todo o País. Os municípios que aderiram ao programa indicam as localidades onde serão instaladas antenas para distribuição do sinal de Internet. A conexão será feita por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), de propriedade do governo brasileiro e que recebeu R$ 3 bilhões em investimentos. Em órbita desde maio de 2017, o satélite tem vida útil de 18 anos.

O detalhamento do número de estações VSAT e do número de pessoas atendidas por estação, contudo, certamente não está precisa: se cada antena beneficiará mil famílias, serão 80 milhões de famílias beneficiadas.

Considerando cada família com uma média de três pessoas, o Banda Larga para Todos atingiria mais do que a população brasileira, e o próprio ministério informa que serão beneficiadas 53 milhões de pessoas. Além disso, o serviço só estará disponível nas localidades onde não houver serviços de banda larga, conforme a regulamentação do Gesac.