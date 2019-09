Android vai ganhar serviço de assinatura de aplicativos e jogos

São Paulo – O Google vai lançar um serviço de assinatura de jogos e aplicativos para Android. Chamado de Play Pass, a novidade ainda não tem data definida para chegar, mas vai permitir que os usuários acessem qualquer jogo disponível na biblioteca da Play Store, a loja de aplicativos do sistema operacional.

Em testes desde julho deste ano, o serviço foi anunciado oficialmente pelo Google na segunda-feira (9) em uma postagem no Twitter informando que “está quase na hora”.

It’s almost time ⏲️ Google Play Pass is coming soon. pic.twitter.com/vTbNmRehLm

— Google Play (@GooglePlay) 9 de setembro de 2019