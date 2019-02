Android lidera enquanto Nokia e Microsoft perdem mercado

São Paulo — Dos celulares vendidos no primeiro trimestre deste ano, 23,6% foram smartphones, número que indica um aumento de 85% em relação a igual período em 2010. A Nokia ainda é a fabricante líder do setor, apesar de estar perdendo participação no mercado. E o Android é o sistema operacional mais popular, segundo levantamento do Gartner.

Nos primeiros três meses do ano, foram comercializados 427,8 milhões de dispositivos móveis de comunicação, 19% a mais do que há um ano, diz a consultoria. “A venda de smartphones poderia ter sido ainda maior. Mas os fabricantes anunciaram uma série de dispositivos novos que só seriam lançados no segundo trimestre. Acreditamos que alguns consumidores optaram por aguardar a chegada desses modelos mais sofisticados”, avalia Roberta Cozza, analista de pesquisa da Gartner.

Fabricantes

Entre os cinco principais fabricantes de celulares (não só smartphones), a Apple foi a única a registrar crescimento em aparelhos vendidos e em fatia de mercado. A empresa da maçã, quarta colocada nesse segmento, vendeu cerca de 16,9 milhões de unidades do iPhone no primeiro trimestre deste ano, contra 8,3 milhões no mesmo período em 2010, e viu a sua participação crescer 1,6%, passando de 2,3% no primeiro trimestre de 2010 para 3,9% no primeiro trimestre deste ano.

A Nokia, apesar de seguir na liderança, teve queda tanto no número de unidades vendidas – de 110,1 milhões no primeiro trimestre de 2010 para 107,6 milhões nos três primeiros meses de 2011 – quanto em participação de mercado, que caiu de 30,6% em 2010 para atuais 25,1%. Na comparação entre os primeiros três meses de 2011 com o mesmo período em 2010, a Samsung, segunda maior fabricante, registrou aumento em vendas – de 64,9 milhões para 68,8 milhões – mas perdeu participação, que caiu de 18% para 16,1%.

Sistemas móveis

O Android, plataforma móvel do Google, é o líder do setor, equipando cerca de 36,3 milhões de smartphones no primeiro trimestre, com uma fatia de mercado de 36%, de acordo com a pesquisa do Gartner. Seu crescimento tem sido veloz. Há um ano, a plataforma era adotada em apenas 5,2 milhões de aparelhos e possuía modestos 9,6% do segmento. .

O Symbian, da Nokia, que foi líder por muito tempo, agora tem de se contentar com o segundo posto. Caiu de 44% no primeiro trimestre de 2010 para atuais 27,4% do mercado. O iOS, da Apple, terceiro colocado entre os sistemas operacionais, cresceu de 15,3% para 16,8% na comparação entre os primeiros trimestres de 2010 e 2011.

Já a RIM e a Microsoft viram as suas participações de mercado despencarem. O BlackBerry tinha 19,7% nos primeiros três meses de 2010 e fechou o primeiro trimestre deste ano com 12,9%, enquanto a Microsoft passou de 6,8% para 3,3%. Segundo o Gartner, dos 3,7 milhões de smartphones vendidos com o sistema da Microsoft, só 1,6 milhão tinham Windows Phone 7, a versão mais recente. Para o Gartner, porém, a aliança da Microsoft com a Nokia fará com que a plataforma tenha melhores resultados no longo prazo.