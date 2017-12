Android Go é a solução do Google para smartphones “baratinhos”

São Paulo – O Google anunciou nesta semana uma nova versão, mais simples, do sistema operacional Android. Feita para aparelhos com memória RAM de 512 MB ou 1 GB, ela será oferecida às fabricantes que quiserem adaptar o software aos seus smartphones–diferentemente do Android One, outro esforço da empresa para melhorar o desempenho dos celulares baratinhos, que exigia um acordo com as fabricantes.

Chamada Android Go, essa edição do sistema tem aplicativos mais leves do Google, Assistente, YouTube, Maps e Gmail. Eles ocupam menos espaço do que os disponíveis para smartphones Android comuns. Até a loja de apps Google Play Store é diferente. Ela dá destaque para o espaço que eles vão ocupar na memória do seu aparelho.

Fora isso, o software tem recursos nativos para diminuir o consumo de dados de internet móvel. O tráfego de internet no navegador Chrome será comprimido nos servidores do Google para reduzir o consumo, uma tática já usada no passado pela Opera, no aplicativo Opera Mini. Novo app do Google, o Datally também virá no Android Go.

O Android Go é um fatiamento do sistema para adaptá-lo tanto para smartphones de 6 GB de memória RAM (como o Galaxy Note 8), quanto para aqueles que têm 1 GB (como o Moto C Plus).

Essa primeira versão do software foi criada a partir do recente Android Oreo e deve começar a aparecer em smartphones lançados em 2018.