Anatel oficializa a liberação da faixa de 700 MHz para São Paulo

A Anatel oficializou em solenidade, nesta semana, a liberação da faixa de frequência de 700MHz para LTE na cidade de São Paulo e nos municípios paulistas de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A medida, segundo o superintendente de Outorga e Prestação da agência, Vitor Menezes, foi antecipada em mais de um ano no cronograma estabelecido no edital de compra da frequência.

“Graças ao empenho conjunto da Anatel, operadoras e a Empresa Administradora da Digitalização (EAD), conseguimos antecipar a liberação, que tinha a data de 31 de dezembro de 2019 como definida no edital”, esclareceu. O superintendente também informou que a última capital a ter a liberação para utilizar a faixa de 700 MHz é Florianópolis, pois ainda se encontra em processo de mitigação, no qual a população é informada sobre como agir em caso de interferência do sinal da banda larga móvel na TV aberta.

A frequência permite a transmissão 4G da banda larga móvel com maior cobertura, incluindo acesso indoor. As operadoras também planejam agregar a faixa com outros espectros para fornecer o serviço LTE-Advanced. Segundo o superintendente, no País até agora estão aptos a utilizar a frequência de 700 MHz mais de 3,8 mil municípios, o que impacta cerca de 60% da população.

O presidente da agência, Juarez Quadros, reiterou que a faixa já foi liberada nos municípios onde haverá o desligamento da TV analógica em 14 de agosto. São as seguintes capitais: Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Macapá, Palmas, Porto Velho e Rio Branco.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no site Teletime