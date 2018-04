Amazon usará tecnologia para entregar compras no porta-malas do seu carro

São Paulo – No ano passado, a Amazon anunciou uma nova forma de entrega: em vez de deixar as encomendas na porta da sua casa, os entregadores as deixavam dentro dela. Agora, a empresa almeja fazer o mesmo com o porta-malas do seu carro.

Por meio do uso de tecnologias disponíveis nos carros mais sofisticados da General Motors e da Volvo, a companhia começará a entregar suas compras desse modo em 37 cidades nos Estados Unidos a partir de hoje.

Os modelos de carros compatíveis com o novo método de entrega da Amazon são os do ano de 2015 ou mais novos e eles precisam ter contas ativas no serviço OnStar (GM) ou Volvo on Call.

Apenas os assinantes do serviço de entregas Amazon Prime terão acesso à novidade.

Para que as encomendas cheguem ao porta-malas, você precisará adicionar o seu veículo ao aplicativo Amazon Key (Android, iPhone), bem como uma descrição do automóvel. As entregas podem ser feitas se o carro estiver estacionado na rua ou em estacionamentos.

Com acesso a dados de GPS, assim como placa e imagem do seu carro, o entregador da Amazon poderá chegar até ele e solicitar que ele seja destravado pela central de atendimento da GM ou da Volvo, recurso dos serviços oferecidos pelas montadoras.

A Amazon garante que toda troca de informações sobre o seu veículo é criptografada, ou seja, nem mesmo a própria empresa tem acesso a elas integralmente.

Veja o vídeo de divulgação do novo modo de entregas da Amazon.