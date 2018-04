Amazon tem um novo plano para colocar robôs na sua casa

Dez anos atrás, a Amazon apresentou o Kindle e tornou atraente a leitura em um dispositivo digital. Quatro anos atrás, Jeff Bezos e companhia lançaram o Echo, levando milhões de pessoas a falar com um computador. Agora, a Amazon.com está trabalhando em outra grande aposta: robôs domésticos.

A gigante do varejo e da computação em nuvem embarcou em um plano ambicioso e ultrassecreto para construir um robô doméstico, segundo pessoas a par dos planos. Chamado “Vesta”, nome da deusa romana do lar, da casa e da família, o projeto é administrado por Gregg Zehr, que dirige o Lab 126, a divisão de pesquisa e desenvolvimento de hardware da Amazon, com sede em Sunnyvale, Califórnia. O Lab 126 é responsável por dispositivos da Amazon como os alto-falantes Echo, decodificadores de TV Fire, tablets Fire e o malfadado Fire Phone.

O projeto Vesta foi criado há alguns anos, mas neste ano a Amazon começou a aumentar agressivamente as contratações. Há dezenas de vagas na página Lab 126 Jobs para “engenheiro de software, robótica” e “engenheiro de sensores de princípios”. Pessoas com conhecimento dos planos dizem que a empresa espera começar a instalar os robôs nas casas dos funcionários até o fim deste ano e possivelmente nas casas dos consumidores a partir de 2019, mas o cronograma poderia mudar, e às vezes os projetos de hardware da Amazon são cancelados durante a gestação.

Um porta-voz da Amazon disse que a empresa não faz comentários sobre “rumores e especulações”.

Protótipos

Não se sabe com certeza que tarefas seriam realizadas por um robô da Amazon. Pessoas a par do projeto especulam que o robô da Vesta poderia ser uma espécie de Alexa móvel, acompanhando os clientes pelos lugares da casa que não têm dispositivos Echo. Protótipos dos robôs têm câmeras avançadas e software de visão informática e podem andar pelos cômodos da casa como um carro autônomo. O ex-executivo da Apple Max Paley dirige os trabalhos em visão informática. A Amazon também contratou engenheiros mecânicos especializados do setor de robótica.

O projeto é diferente do da Amazon Robotics, uma subsidiária da empresa, em Massachusetts e na Alemanha, dizem pessoas a par do projeto. A Amazon Robotics usa robôs nos armazéns da Amazon para deslocar bens e surgiu como uma empresa chamada Kiva Systems, adquirida pela Amazon em 2012 por US$ 775 milhões.

Os avanços em tecnologia de visão informática, câmeras, inteligência artificial e ativação de voz tornam viável que a Amazon leve seu robô ao mercado. A gigante do varejo se mostrou disposta a subsidiar parcialmente os custos de seus dispositivos para os assinantes Amazon Prime que compram mais produtos e assinam serviços por meio de seus dispositivos. Isso também poderia tornar mais acessível esse produto para os consumidores no futuro.

O mercado de robôs para consumidores valerá cerca de US$ 15 bilhões por ano até 2023, segundo uma estimativa da Research and Markets, em comparação com cerca de US$ 5,4 bilhões neste ano.