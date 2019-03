Amazon se prepara para lançar assistente virtual Alexa no Brasil

São Paulo – A Amazon começou a enviar nesta semana um e-mail para alguns clientes que serão os primeiros a testar a Alexa, sua assistente virtual que obedece a comandos de voz. Ela vem em um alto-falante inteligente, chamado Echo, que está disponível nos Estados Unidos desde 2014. Além de reproduzir músicas, o aparelho pode ser usado para automatizar objetos de casa, como microondas inteligentes, bem como para realizar compras na Amazon.com. O teste antecede um lançamento no Brasil.

Quem tem um iPhone e usa Siri ou tem um smartphone Android e usa o Google Assistente já tem uma ideia de como é experiência de uso desses assistentes pessoais, que aprendem a cada interação com seus usuários.

O Google também conta com um aparelho similar, chamado Google Home, e, durante o evento de tecnologia CES 2019, realizado em janeiro, em Las Vegas, a LG informou a EXAME que estava em seus planos o lançamento de um alto-falante inteligente com o Google Assistente no Brasil em 2019.

A Apple também conta com o dispositivo chamado HomePod, que vem com a Siri, mas ele não é vendido no mercado brasileiro na loja oficial da marca.

Ainda não há previsão exata sobre a chegada do Echo ao Brasil.